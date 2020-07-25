أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الإسكان: إعفاء مطاعم وكافيتريات المدن الجديدة من مقابل الانتفاع طوال فترة الإغلاق الكامل

06:39 م السبت 25 يوليه 2020
الإسكان: إعفاء مطاعم وكافيتريات المدن الجديدة من مقابل الانتفاع طوال فترة الإغلاق الكامل

الدكتور عاصم الجزار

(مصراوي):

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مذكرة بشأن المطاعم والكافيتريات والكافيهات المخصصة بنظام مقابل الانتفاع بالمدن الجديدة التابعة للهيئة.

وقال الجزار، إن الموافقة نصت على الإعفاء الكامل من سداد قيمة مقابل الانتفاع عن المطاعم والكافيتريات والكافيهات المخصصة بالمدن الجديدة التابعة للهيئة طوال فترة الإغلاق الكامل طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020، وتحصيل نسبة (25 %) فقط من مقابل الانتفاع السنوي اعتبارًا من 2020/6/27 طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020 وطوال فترة سريانه، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية لكل حالة على حدة في ضوء ما تقرر، ولا تسري هذه التيسيرات على السابق إلغاؤه أو المقام بشأنه نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوى المرفوعة.

وشدد وزير الإسكان، على أجهزة المدن الجديدة، إلزام المطاعم والكافيتريات والكافيهات، بنسبة الإشغال المقررة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب هذه الأنشطة، في ظل الظروف الراهنة، نتيجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

عاصم الجزار المطاعم كافيتريات المدن هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الأسكان

الخبر التالى:

في "المُنيرة".. مصراوي داخل أول عيادة للاستشفاء من آثار كورونا (معايشة)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91072

    عدد المصابين

  • 31970

    عدد المتعافين

  • 4518

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15898552

    عدد المصابين

  • 9688548

    عدد المتعافين

  • 641050

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان