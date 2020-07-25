للاطمئنان على سير الامتحانات.. مجاهد يتفقد لجان الدبلومات الفنية بالجيزة -صور

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، اليوم السبت، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الجيزة، في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت اليوم وتنتهي يوم 13 أغسطس المقبل.



وزار مجاهد لجان الامتحانات بمدرسة الحوامدية الفنية بنات، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، ومدرسة مزغونة التجارية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة؛ للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.



وشارك في الجولة الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والأستاذ هاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.



ويؤدي الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبًا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهي الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهي أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفني بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزًا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوًا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرًا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوًا.