250 جنيها للسكني.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمطرية والمرج وعين شمس

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشرقية، للتيسير على المواطنين.

وينشر مصراوي أسعار التصالح في 3 أحياء تشمل (المطرية – عين شمس – المرج) على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا والميادين، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 400 جنيه للسكني و500 جنيه للتجاري و500 جنيه للإداري و600 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 350 جنيها للسكني و400 جنيه للإداري و400 جنيه للتجاري و300 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 250 جنيها للسكني و300 جنيه للإداري و300 جنيه للتجاري و300 جنيه للصناعي.

وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل التقدم بطلبات التصالح في المخالفات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل.

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