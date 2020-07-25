21 صنف خضراوات تغزو الأسواق.. و"الزراعة" تنشر لجانًا فنية بالحقول لزيادة المعروض

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية بوزارة الزراعة، إن الهدف من زيادة الطرح الخاص بالمحاصيل الصيفية هو زيادة المعروض في الأسواق المحلية كسلع استهلاكية، مشيرًا إلى المرور اليومي على الحقول وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

يأتي ذلك بينما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في قطاع الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة بالأسواق.

وأضاف عطا، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن إجمالي المساحات المنزرعة من الخضراوات الصيفيفة بلغ 861 ألف طن لأكثر من 21 صنفًا.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية بوزارة الزراعة إلى اتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية والتقلبات الجوبة من خلال التنسيق الكامل مع مركز البحوث الزراعية.

وأكد الدكتور علاء البحراوي، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين، خلال حديثه إلى "مصراوي"، زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الصيفية هذا العام، لافتًا إلى أن محصولي البطاطس والطماطم على رأس الإنتاجية.

وجاءت كالتالي:

بلغت مساحة البطاطس الصيفية 176 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 16 طنًّا للفدان، والطماطم 207 آلاف فدان، ومحصول الكوسة بلغ 18 ألف فدان، والكسبرة 12 ألف فدان، والباذنجان 50 ألف فدان، والفاصوليا الخضراء 59 ألف فدان، واللوبيا 609 آلاف فدان، والكرنب 6783، والقرنبيط 30 ألف فدان، والملوخية 8600، والبامية 8225، والخيار31 ألفًا، والفلفل 470 ألفًا و385 طنًّا، والبصل الأخضر 363 ألف طن، والخس 811، والبطيخ 59 ألف فدان، والكانتلوب 33 ألف طن، والشمام 7600.