تنتهي 15 أغسطس.. الحكومة توضح مصير قرار تحصيل رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الكتاب الدوري الصادر من اللواء محمود شعراوي، الوزير، للمحافظين، بشأن مبالغ جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لراغبي التصالح ينتهي العمل به 15 أغسطس المقبل.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم السبت، أنه عقب انتهاء مدة هذا الكتاب الدوري منتصف أغسطس المقبل ستبحث الوزارة الوضع، ومن الممكن أن يصدر كتاب دوري جديد بخصوص هذا الشأن.

وأصدر اللواء محمود شعراوي كتابا دوريا إلى المحافظات حمل رقم 199 لسنة 2020، يوضح تلقي 25% من إجمالي قيمة التصالح للراغبين في توفيق أوضاعهم، كمبلغ جدية تصالح في المخالفة الخاصة بهم.

وتنتهي المهلة الممنوحة للمخالفين للتقدم بطلب تصالح على المخالفات الخاصة بهم في 30 أغسطس المقبل، ويحق لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر وذلك وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

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