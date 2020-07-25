أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الإسكان: إعفاء المطاعم والكافيتريات والكافيهات بالمدن الجديدة من مقابل الانتفاع طوال فترة الغلق الكامل

10:41 ص السبت 25 يوليه 2020
الإسكان: إعفاء المطاعم والكافيتريات والكافيهات بالمدن الجديدة من مقابل الانتفاع طوال فترة الغلق الكامل

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مذكرة بشأن المطاعم والكافيتريات والكافيهات المخصصة بنظام مقابل الانتفاع بالمدن الجديدة التابعة للهيئة.

وقال الجزار، حسب بيان، نصت الموافقة على الإعفاء الكامل من سداد قيمة مقابل الانتفاع عن المطاعم والكافيتريات والكافيهات المخصصة بالمدن الجديدة التابعة للهيئة طوال فترة الغلق الكامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020، وتحصيل نسبة (25 %) فقط من مقابل الانتفاع السنوي اعتباراً من 2020/6/27 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020 وطوال فترة سريانه، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية لكل حالة على حدة في ضوء ما تقرر، ولا تسري هذه التيسيرات على السابق إلغاؤه أو المقام بشأنه نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوي المرفوعة.

وشدد وزير الإسكان، على أجهزة المدن الجديدة، إلزام المطاعم والكافيتريات والكافيهات، بنسبة الإشغال المقررة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن هذه الإعفاءات تأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لأصحاب هذه الأنشطة، وذلك فى ظل الظروف الراهنة، نتيجة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

مقابل انتفاع المطاعم المدن الجديدة قيود الإغلاق عاصم الجزار

الخبر التالى:

"التموين": صرف ٨٧% من المقررات التموينية لشهر يوليو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91072

    عدد المصابين

  • 31970

    عدد المتعافين

  • 4518

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15636812

    عدد المصابين

  • 8918502

    عدد المتعافين

  • 636404

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تنتهي 15 أغسطس.. الحكومة توضح مصير قرار تحصيل رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء