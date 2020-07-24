"مطارات دبي" تهنئ الشعب المصري بذكري ثورة 23 يوليو

كتب- محمد عبيد:

حرصت هيئة مطارات دبي، على تهنئة الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو، وباستئناف الشركة الوطنية مصر للطيران لرحلاتها المجدولة بين مطار دبي الدولي ومطار القاهرة الدولي، بعد توقف استمر نحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتوجهت مصر للطيران بالشكر والتقدير لمطارات دبي لمبادرتها بتهنئة مصر بثورة 23 يوليو المجيدة، وعودة رحلات مصر للطيران المجدولة لمطار دبي، آملين في استمرار التعاون المثمر المشترك بين الجانبين.

وأعلنت شركة مصر للطيران، طرح تخفيضات على رحلاتها الجوية من القاهرة إلى الإمارات، في إطار الخطة التي تنتهجها مصر للطيران، لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التي تسير إليها الشركة رحلاتها في الوقت الحالي، وطرحت الشركة تخفيض 25 % من القاهرة إلى دبي، لشراء التذاكر حتى 20 يوليو والسفر حتى 30 سبتمبر المقبل، كما طرحت تخفيض 20% على رحلاتها من القاهرة إلى أبو ظبي والشارقة، لشراء التذاكر حتى يوم 15 يوليو، والسفر حتى يوم 31 المقبل.