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وزنها 90 طنًا وطولها 14 مترًا.. وزير الآثار يتفقد مسلة رمسيس الثاني في العلمين الجديدة (صور)

07:16 م الجمعة 24 يوليه 2020
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(مصراوي):

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، مسلة الملك رمسيس الثاني، التي نقلت إلى مدينة العالمين الجديدة، ورافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

يأتي ذلك للوقوف على أعمال الترميم بها، والتي تتم على قدم وساق بأيدي فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار.

ونقلت المسلة في أغسطس الماضي إلى مدينة العلمين الجديدة، بعد أن كانت معروضة في حديقة الأندلس بالزمالك.

وتعتبر المسلة أحد المسلات التي أقامها الملك رمسيس الثاني لتزين معبده في بررعمسو ثم نقلت إلى مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى حديقة الأندلس بالزمالك عام 1956.

والمسلة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردي ويصل وزنها إلى 90 طنًا، ويبلغ ارتفاعها 14 مترًا، ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني.

جدير بالذكر أنه تم نقل هذه المسلة إلى مدينة العلمين الجديدة في تعاون وثيق بين وزارتي السياحة والآثار والإسكان وشركة المقاولون العرب، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار والجهات الأمنية، وتحت إشراف أثريوا ومرممو المجلس الأعلى للآثار.

وجاء قرار نقلها بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ودرس فريق العمل من أثريي ومرممي المجلس الأعلى للآثار، ووثق المسلة وأعد تقرير شامل عن حالتها قبل عملية النقل، بالإضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات السلامة والتأمين لها.

مسلة رمسيس وزير الاثار خالد العناني العلمين الجديدة

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