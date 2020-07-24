لزيادة معدلات الأمان.. النقل: تحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد بـ ٩.٨ مليار جنيه

كتب - أحمد مسعد:

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، دخول برج ملوى بمحافظة المنيا فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف - أسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة آلستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .

وقال وزير النقل، الجمعة، إن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان ) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 62 % حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لعدد 10 برج علي التوازي بمراحل متفاوتة و برج ملوى بالمنيا هو خامس برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار) بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أن برج ملوى بالمنيا يتحكم في 38 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 26 موتور تحويلة وعدد/ 60 تراك كهربي – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى والروضة.

وأشار كامل الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، مما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأوضح أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتا الى أنه جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول ٩٨١ كم بتكلفة ٩.٨ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.