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رئيس الأعلى للإعلام يلتقي بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب

12:03 ص الجمعة 24 يوليه 2020
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب

كرم جبر

مصراوي

التقى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الخميس، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر المجلس.

وأوضح المجلس الأعلى للإعلام، في بيان له، أن الوفد ناقش الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية للمجلس ودور شباب التنسيقية فيها في المرحلة القادمة .

كرم جبر لمجلس الأعلى للإعلام تنسيقية شباب الأحزاب

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