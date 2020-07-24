رئيس الأعلى للإعلام يلتقي بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب

مصراوي

التقى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الخميس، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر المجلس.

وأوضح المجلس الأعلى للإعلام، في بيان له، أن الوفد ناقش الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية للمجلس ودور شباب التنسيقية فيها في المرحلة القادمة .