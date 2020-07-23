بعد ترميمه.. المقاولون العرب تحتفل بذكرى يوليو بنشر صور لمبنى مجلس قيادة الثورة
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كتب- مصراوي:
نشرت شركة المقاولون العرب على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا عن الشكل النهائي لمبنى مجلس قيادة الثورة في ذكرى الـ23 من يوليو.
ويأتي ذلك بعد انتهاء الشركة من أعمال الترميم وإعادة التأهيل للمبنى بالكامل.
وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952، التي كانت بوابة العبور من الملكية للجمهورية، وآمن بها الضباط الأحرار وساندها الشعب المصري.
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