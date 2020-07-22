وزيرة الصحة: عدوى كورونا ترتفع داخل الأماكن المغلقة.. و3 عوامل للخطورة

كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن بعض الدراسات تؤكد أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد يزيد في الأماكن المغلقة بمعدلات أعلى بكثير عن الأماكن المفتوحة.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الصحة، آخر المستجدات المتعلقة بجهود مواجهة فيروس كورونا خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وبحسب وزيرة الصحة، فإن تلك الدراسات أوضحت أن معدل الإصابة يصل إلى 75% في الأماكن المغلقة مقارنة بـ 12.5% بالأماكن المفتوحة، كما حددت الدراسات عددًا من عوامل الخطورة، منها المسافات القريبة بين الأشخاص، والتعرض لفترة زمنية طويلة لحالات مصابة، وكذا التهوية الخاصة بالأماكن المغلقة.

وأكدت وزيرة الصحة أن التوسع في إجراءات إعادة الفتح، إنما يتم بناءً على إعادة تقييم الوضع الوبائي في مصر، وأحدث الدراسات العلمية في هذا الشأن على مستوى العالم، والقرارات المتخذة عالميًا في إجراءات الفتح.