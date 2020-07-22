الليمون بـ10 جنيهات.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

طرحت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وننشر أسعار السلع الغذائية في ما يلي:

- الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو.

- البطاطس بـ5 جنيهات للكيلو.

- البصل بـ4.5 جنيه للكيلو.

- الكوسة بـ5 جنيهات للكيلو.

- الجزر بـ7.5 جنيهات للكيلو.

- الخيار بـ3 جنيهات للكيلو.

- الباذنجان الرومي بـ4.5 جنيه للكيلو.

- الفلفل الرومي بـ7 جنيهات للكيلو.

‏‎- الفلفل البلدي بـ5 جنيهات للكيلو.

- الليمون بـ10 جنيهات للكيلو.

- الباميا الخضراء بـ20 جنيهًا للكيلو.

‏‎- التفاح البلدى بـ15 جنيهًا للكيلو.

‏‎- التفاح الإيطالي بـ23 جنيهًا للكيلو.

‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ7.5 جنيه للكيلو.

‏‎- بطيخ بـ5,5 جنيه للكيلو.

‏‎- الموز المستورد بـ24 جنيهًا للكيلو.

‏‎- العنب بـ11 جنيهًا للكيلو.