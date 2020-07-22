الليمون بـ10 جنيهات.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين
كتب- محمد سامي:
طرحت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وننشر أسعار السلع الغذائية في ما يلي:
- الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو.
- البطاطس بـ5 جنيهات للكيلو.
- البصل بـ4.5 جنيه للكيلو.
- الكوسة بـ5 جنيهات للكيلو.
- الجزر بـ7.5 جنيهات للكيلو.
- الخيار بـ3 جنيهات للكيلو.
- الباذنجان الرومي بـ4.5 جنيه للكيلو.
- الفلفل الرومي بـ7 جنيهات للكيلو.
- الفلفل البلدي بـ5 جنيهات للكيلو.
- الليمون بـ10 جنيهات للكيلو.
- الباميا الخضراء بـ20 جنيهًا للكيلو.
- التفاح البلدى بـ15 جنيهًا للكيلو.
- التفاح الإيطالي بـ23 جنيهًا للكيلو.
- كانتلوب "أناناس" بـ7.5 جنيه للكيلو.
- بطيخ بـ5,5 جنيه للكيلو.
- الموز المستورد بـ24 جنيهًا للكيلو.
- العنب بـ11 جنيهًا للكيلو.
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