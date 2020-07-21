للمرة الأولى.. "الوطنية للانتخابات" تسمح بالتصويت عبر البريد للمصريين بالخارج

كتب- أسامة علي:

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ سيكون مقررًا لها يومَي 9 و10 أغسطس المقبل، وفي حالة الإعادة سيكون في الفترة من 6 سبتمبر حتى 7 سبتمبر، وَفقًا للتوقيت المحلي للبعثة التي سيجري بها الانتخابات، وأنه للمرة الأولى يُسمح بالتصويت عبرالبريد للمصريين بالخارج؛ تسهيلًا عليهم في ظل الأزمة التي يشهدها العالم، وسعيًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح إبراهيم، في بيان لها، الثلاثاء، أنه يتعين على كل ناخب مقيم بالخارج تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها محل إقامته بالخارج من خلال الموقع الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات: www.elections.eg

وفي ضوء صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين المقيمين في الخارج إلى تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية، اعتباراً من السبت الموافق 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو 2020.

ويظهر للناخب رقم التسجيل تمهيداً لحصوله على بطاقة الاقتراع من على الموقع الرسمى للهيئة خلال يومي الانتخاب بالخارج (الأحد 9 والإثنين 10 أغسطس)؛ لإرساله بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 أغسطس.

واتخذت الهيئة الوطنية قرارها بإجراء التصويت في الخارج من خلال البريد السريع؛ أخذاً فى الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المتخذة في غالبية الدول والتي من شأنها أن تعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.