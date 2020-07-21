رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى ثورة ٢٣يوليو
كتب- مصراوي:
بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ٦٨ لثورة 23 يوليو المجيدة.
وجاء نص البرقية، كالتالي:
فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
اسمحوا لي باسمي واسم أعضاء المجلس أن أهديكم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو بقيادة الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر ورفاقه من الضباط الأحرار.
تلك الثورة التي تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم و الشعوب المتطلعة للحرية، فتحقق لها أهدافها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار.
إن هذه الذكرى الخالدة سوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها، وكانت القدوة لكل الشعوب المغلوبة على أمرها، وتأثيرها في بناء حركة عدم الانحياز ومناهضة الأحلاف العسكرية وإرسائها قواعد العدالة الاجتماعية، وسيادة القرار الوطني.
وأكدت هذه الثورة المجيدة أن هذا الشعب الأصيل الذى عاش آلاف السنين على ضفاف النيل شريان الحياة يزرع الحب والخير، يرى أن الوطن لديه هو الكيان الأعلى، ولا يقبل أي مساس بالأرض أو العرض.
وشعب مصر -يا سيادة الرئيس- لعلى ثقة تامة أن مصر بقيادتكم سوف تستمد من عبق تاريخها المضيء، وما أرسيتموه من مبادئ، يأتي في مقدمتها: تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن، سوف تزرع الأمل وتنشر الرخاء، وتصنع التقدم.
والله يوفقكم ويسدد خطاكم ويرعاكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
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