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رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى ثورة ٢٣يوليو

02:48 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى ثورة ٢٣يوليو

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ٦٨ لثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء نص البرقية، كالتالي:

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي ‏

رئيس الجمهورية ‏

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

اسمحوا لي باسمي واسم أعضاء المجلس أن أهديكم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ‏ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو بقيادة الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر ‏ورفاقه من الضباط الأحرار.

‏تلك الثورة التي تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت ‏جميع حركات التحرر في العالم و الشعوب المتطلعة للحرية، فتحقق لها أهدافها في التحرر ‏والاستقلال والتخلص من الاستعمار.‏

إن هذه الذكرى الخالدة سوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر ‏قد ملكت إرادتها، وكانت القدوة لكل الشعوب المغلوبة على أمرها، وتأثيرها في بناء ‏حركة عدم الانحياز ومناهضة الأحلاف العسكرية وإرسائها قواعد العدالة الاجتماعية، ‏وسيادة القرار الوطني.‏

وأكدت هذه الثورة المجيدة أن هذا الشعب الأصيل الذى عاش آلاف السنين على ضفاف ‏النيل شريان الحياة يزرع الحب والخير، يرى أن الوطن لديه هو الكيان الأعلى، ولا يقبل أي ‏مساس بالأرض أو العرض.‏

وشعب مصر -يا سيادة الرئيس- لعلى ثقة تامة أن مصر بقيادتكم سوف تستمد من عبق ‏تاريخها المضيء، وما أرسيتموه من مبادئ، يأتي في مقدمتها: تعميق قيم الولاء والانتماء ‏للوطن، سوف تزرع الأمل وتنشر الرخاء، وتصنع التقدم.‏

والله يوفقكم ويسدد خطاكم ويرعاكم.‏

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

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