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المحامين تعلن تأييدها إرسال قوات من الجيش في مهام خارج الحدود

12:40 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
المحامين تعلن تأييدها إرسال قوات من الجيش في مهام خارج الحدود

نقابة المحامين

أعلن مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية، برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن تأييد قرار مجلس النواب بإرسال قوات من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن الاستراتيجي لمصر.

وقال بيان للنقابة: "يؤيد رجائي عطية، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية، وجموع المحامين، الخطوة المباركة التي اتخذتها القوات المصرية المسلحة، درع مصر والأمة العربية، ويبارك قرار مجلس النواب بجلسته التاريخية، بالموافقة على إرسال قوات مصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية".

وأضاف البيان:" حال كون مصر خلال تاريخها دولة داعية للسلام، ولكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وتؤمن إيمانا راسخا بأنه لا ينال السلام إلا القادر على الحرب، وإذ كانت مصر دولة سلام، فإنها لا تقبل التعدي عليها أو على أمنها ولا تفرط في حقوقها، ولا تتوانى في بذل كل ما عليها للدفاع عن حقوقها".

نقابة المحامين رجائي عطية نقيب المحامين القوات المصرية

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