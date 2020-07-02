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السيرك القومي يستأنف نشاطه بعد توقف ٣ أشهر

09:29 م الخميس 02 يوليه 2020
السيرك القومي يستأنف نشاطه بعد توقف ٣ أشهر

السيرك القومي

مصراوي

انطلقت مساء الخميس، أولى حفلات السيرك القومي بالعجوزة، في مستهل إعادة أنشطة وزارة الثقافة بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، بعد توقف دام أكثر من ٣ أشهر.

وحرصت إدارة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت أعداد الجماهير في إطار النسبة المسموح بها وهي ٢٥% من عدد المقاعد.

ويتم تقديم عدد كبير من الفقرات الفنية الممتعة من أهمها فقرة الوحوش المفترسة التي تقدمها مدربة الأسود لوبا الحلو، كما يتضمن البرنامج ألعاب: الطوق الهوائي، والميزان الطائر، والخناجر، والكورة الشقية، والكلاب البوبى، والكرابيك، التيابلو، والجنجلير، والبسكليت، والمهرج، والساحر، والثعابين، والتوازن، وغيرها من الفقرات الممتعة.

السيرك القومي بالعجوزة فيروس كورونا كوفيد 19 البيت الفني للفنون الشعبية

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