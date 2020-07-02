البابا تواضروس يلتقي مطارنة وأساقفة الصعيد عبر "فيديو كونفرانس"
كتب- مصراوي:
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، عبر "فيديو كونفرانس"، صباح اليوم الخميس، بالآباء مطارنة وأساقفة إيبارشيات وأديرة الصعيد.
وتابع قداسته الأوضاع الروحية والصحية لأبنائه كهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات، وتحدث معهم عن أهمية زرع روح الرجاء في حياتهم مع العمل على تسديد احتياجات الناس المتنوعة، والتي أضيرت من جراء انتشار جائحة فيروس الكورونا.
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