قائمة بالأسعار.. 400 جنيه تخفيضًا في مقابل التصالح بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشرقية، للتيسير على المواطنين.

وينشر مصراوي أسعار التصالح في (شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر) على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا والميادين، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1400 جنيه للسكني و1600 جنيه للتجاري و1500 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و1400 جنيه للتجاري و1100 جنيه للإداري و800 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و1200 جنيه للإداري و1200 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي.

وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل التقدم بطلبات التصالح في المخالفات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل.

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