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"الطيران المدني" الكويتية: 1060 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 3 محافظات

07:32 ص السبت 18 يوليه 2020
"الطيران المدني" الكويتية: 1060 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 3 محافظات

أرشيفية

الكويت- (أ ش أ):
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 625 راكبا إلى القاهرة، ورحلة على متنها 290 راكبا إلى أسيوط ورحلة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران المصرية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة فلاي ايجيبت وشركة طيران المصرية.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، مغادرة 1390 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

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Asha
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