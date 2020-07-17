مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: الجيش المصري هو المؤسسة الأكثر انضباطًا وإنتاجًا

(مصراوي):

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن القوة العسكرية كانت قديمًا تحسب بقوة الفرد، لكن الآن يتم النظر إليها باعتبارات القوة الشاملة مثل الوضع السياسي والاقتصادي وقوة السياسة الخارجية.

وأضاف الغباري خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" إننا داخلنا حرب 67 بدون تجهيز المسرح العالمى فتعرضنا لخسارة كبيرة، لكننا تدراكنا ذلك في حرب أكتوبر عام 1973 وحققنا انتصار أذهل العالم كله.

وأوضح اللواء محمد الغبارى، أن القوات المسلحة تطورات بعد 30 يونيو تطورا لم نتوقعه نحن كعسكريين، وذلك بفضل الرئيس السيسى، رجل المؤسسات ورجل الدولة، والجيش المصرى الآن بفضل تلك التطور أصبح هو المؤسسة الاكثر انضباطا والأكثر انتاجا.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، أن فى السياسة الدولية حاليا أصبح لا يوجد عدو دائم أو صديق دائم، وذلك يجب تأمين الحدود واتخاذ الاحتياطات العسكرية على كافة الجهات.