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نائب وزير الإسكان يتابع موقف محطات الصرف الصحي والصناعي بشرق القاهرة

01:15 م الجمعة 17 يوليه 2020
نائب وزير الإسكان يتابع موقف محطات الصرف الصحي والصناعي بشرق القاهرة

نائب وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، الملاحظات العامة على المحطات، وكلف الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتقديم الإجراءات التصحيحية المطلوبة، مع إعداد جدول زمني لكل بند والتمويل المطلوب لذلك.

يأتي ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، بحضور كل من الدكتور أسامة حمدي عبدالواحد، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل حسن زكي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، والدكتور أحمد سعد أبوسريع، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

وذلك لمناقشة الملاحظات والتوصيات التي أعدها الجهاز التنظيمي نتيجة المرور على عدد 14 محطة معالجة صرف صحي وصناعي بنطاق شرق القاهرة (كمرحلة أولى) في الفترة الزمنية من 14/6/2020 وحتى 29/6/2020، والتابعة لكل من (شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى - الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).

جاء ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1010) لسنة 2020، والخاص بالمرور الدوري على كافة محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية، وخاصة الكائنة بشرق القاهرة.

واتفق الحضور على سرعة موافاة الوزارة بتلك الإجراءات التصحيحية، والبرنامج الزمني.

نائب وزير الإسكان محطات الصرف الصحي محمد حسن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب

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