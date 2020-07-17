أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

لأول مرة.. عضو اللجنة الفنية لملف سد النهضة يكشف السبب الحقيقي لفشل المفاوضات (جانب سياسي)

09:48 ص الجمعة 17 يوليه 2020
لأول مرة.. عضو اللجنة الفنية لملف سد النهضة يكشف السبب الحقيقي لفشل المفاوضات (جانب سياسي)

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية لملف سد النهضة، إن السبب الرئيسي في تعثر توقيع اتفاقية شاملة بشأن سد النهضة ليس فنياً ولكن له جانب سياسي.

وأضاف الظواهري، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا، أن إثيوبيا أهدرت فرصة واشنطن والمبادرة السودانية، وأخيراً تعثرت وساطة الاتحاد الأفريقي.

وفسر عضو اللجنة حديثه، بأن الجانب السياسي هو السبب الرئيسي في فشل كل الجولات السابقة، قائلاً: "رغم إعلان مصر المرونة، والتفاوض من مبدأ حسن النوايا، وطرح حلول، فأحياناً كنا نرى تقاربًا وتوافقًا كبيرًا، ثم نستيقظ على انسحاب غير مبرر، ولا نجد تفسيرًا فنيًا للانسحاب، مثلما حدث في مفاوضات واشنطن".

وأكد أن مفاوضات واشنطن كانت تسير بشكل جيد ومنظم، والأرقام والإحصائيات الخاصة بتصريف المياه عادلة للدول الثلاث، ووافقت إثيوبيا بعدم النقاش عن الحصص، وكنا نستعد؛ للتوقيع لكن الجانب الإثيوبي لم يرغب في التوقيع، وأعتقد أن السبب في الانسحاب وقتها كان "الانتخابات الإثيوبية" وهو جانب سياسي ليس له علاقة بالنقاط الفنية حول السد.

سد النهضة ملء سد النهضة إثيوبيا الاتحاد الأفريقي

الخبر التالى:

وزير النقل يتابع استعدادات محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو قبل افتتاحها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على أنباء فرض ضرائب جديدة