مطار القاهرة يستقبل 8 رحلات دولية تقل 1193 راكبا

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، 8 رحلات دولية على متنهم حوالي 1193 راكباً من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة وجهات بالخارج وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل صالات الوصول بالمطار.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات الوصول استقبلت 7 رحلات لشركة مصر للطيران، الرحلة الأولى قادمة من فرانكفورت وتقل 118 راكبا، والثانية قادمة من باريس وتقل 129 راكبا، والثالثة قادمة من جدة وعليها 133 راكبا، والرابعة قادمة من بروكسل وعليها 117 راكبا، والخامسة قادمة من إيطاليا وتقل 136 راكبا، والسادسة من الإمارات وعليها 92 راكبا، والسابعة من السعودية وتقل 294 راكبا، كما وصلت رحلة لشركة أير كايرو قادمة من الكويت وعلى متنها 174 راكبا.

وأشارت المصادر، إلى اتخاذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وجرى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وأضافت المصادر: تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.