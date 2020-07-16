أحد مشايخ القبائل الليبية: نحن أحفاد عمر المختار ننتصر أو نموت

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الشيخ حافظ خطاب، أحد مشايخ وأعيان قبائل ليبيا، أن دخول الجيش المصري يأتي حماية للأمن الليبي والأمن القومي المصري، مؤكدا أن الشعبين المصري والليبي واحد.

وأوضح خطاب، خلال كلمته على هامش لقاء الرئيس عبالفتاح السيسي ووفد القبائل الليبية، الخميس، أن حضورهم إلى مصر اليوم جاء لنقل تحيات الشعب الليبي، قائلا: عاجزون عن الشكر لمصر فهي الأقرب لنا عرفيا وجغرافيا واجتماعيا وسياسيا.

وتابع: "نحن شعب واحد لا نقبل التفريق بين الشعبين الليبي والمصري، أما من ناحية التفويض فصاحب البيت لا يستأذن لدخوله.

وأضاف: المشير خليفة حفتر قال للبرلمان إن من حق الجيش المصري الدخول إلى ليبيا ونسأل الله أن يقينا شرور الحرب ونسأل الله أن يفتح أبواب السلام ولكن إذا كتب القتال فنحن لها، نحن أحفاد عمر المختار الذي قال نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت ونحن نسير على نهجه كقبائل ليبيا، وأمامكم أبناؤنا ليس فقط لتحرير ليبيا ولكن في منطقة من الأمة العربية.