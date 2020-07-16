وزير الكهرباء: "نعمل على دعم القطاع الصناعي بكامل طاقتنا"

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الصناعة هى القاطرة الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرًا خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، المخصص لمناقشة ملف المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، إلى أن الوزارة تعمل على دعم هذا الملف بكامل طقاتها، ونجحنا في تلبية المتطلبات الخاصة بالبنية الأساسية.

وأضاف وزير الكهرباء، أنه تم إضافة ٤٠ ألف ميجا للجهد الفائق بما يعادل 4 أضعاف ما كان موجود.

كانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ناقشت خلال اجتماعها اليوم الخميس، توجيهات رئيس الجمهورية، لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء ١٣ مجمع صناعي على مستوى الجمهورية، والوقوف على المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم والبحيرة.



وتابع وزير الكهرباء: "نريد الآن أن نبيع الطاقة وهي متاحة وجاهزين لتغذية الصناعات بالكهرباء"، أما الصناعات التي تحتاج القدرات العالية تحتاج استعداد خاص بالمشروع حيث يتم تحديد القدرات المطلوبة ويتم إجراء المقايسة للتنفيذ.

وقال وزير الكهرباء خلال اجتماع اللجنة:"لا مشكلة في توفير الطاقة حتى لو تم ذلك من خلال محطات متنقلة للتغذية بطريقة سريعة حتى يتم بناء المحطات الأساسية".

وأكد وزير الكهرباء، أن هناك تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حول هذا الملف مضيفا: "أكدنا أننا مستعدين لأي حاجة تحتاجها الصناعة الوطنية".