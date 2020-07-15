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الحكومة توافق على اتفاق تسهيل مالي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار بشأن كورونا

06:11 م الأربعاء 15 يوليه 2020
الحكومة توافق على اتفاق تسهيل مالي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار بشأن كورونا

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق تسهيل مالي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5/7/2020.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، كما أن هذا المشروع يشكل إحدى مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان مسئولية تنفيذه وفقاً للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، وتوفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم، والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.

مجلس الوزراء البنك الدولي فيديو كونفرانس فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان المعدات الطبية

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