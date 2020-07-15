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أول تعليق من الري على قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

04:58 م الأربعاء 15 يوليه 2020
أول تعليق من الري على قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

سد النهضة

كتب- محمد سامي:

عقب المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري على إعلان وزير الري الإثيوبي بدء الملء الأولي لسد النهضة، بأن الإجراء التالي من مصر سياسي ويعود لوزارة الخارجية.

وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الأربعاء، بدء ملء خزان سد النهضة، حسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا، بعد يومين من فشل المحادثات مع مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

كما قال الدبلوماسي الإثيوبي نبييو تيدلا إن أديس أبابا بدأت ملء السد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأوضح وزير الري الإثيوبي إن عملية التخزين الأولى تُقدّر بـ4.9 مليار متر مُكعب، موضحًا أن"بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي".

ولفت بيكيلي إلى أن أديس أبابا تحفظت على بعض النقاط في الحوار مع مصر والسودان.

سد النهضة وزارة الموارد المائية إثيوبيا سيليشي بيكيلي السودان

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