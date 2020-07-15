ألقى بنفسه قبل وصول القطار.. محاولة انتحار شاب بمترو عزبة النخل

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بمترو الأنفاق، إن محطة عزبة النخل بالخط الأول للمترو شهدت صباح اليوم، محاولة انتحار شاب القطار.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن شاب في الثلاثينات تسلل من بين الركاب وألقى بنفسه أمام القطار القادم من حلوان باتجاه المرج، مما أدى لإصابته بجروح وحالة إغماء.

وأوضح المصدر، أن قوات الشرطة وأفراد الأمن بالمترو، قاموا برفع الشاب، الذي ألقى بنفسه قبل وصول القطار بدقائق.

ولفت إلى أن حركة سير القطارات لم تتأثر كثيرًا بهذا الحادث، وتوقفت نحو ٥ دقائق، ثم عادت الحركة لطبيعتها.​