حدث في 8 ساعات| مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.. والفلك يعلن موعد عيد الأضحى

كتب - محمد عبد الناصر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، وإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: