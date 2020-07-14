حدث في 8 ساعات| مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.. والفلك يعلن موعد عيد الأضحى

حدث في 8 ساعات| مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.. والفلك يعلن موعد عيد الأضحى
كتب - محمد عبد الناصر:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، وإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
الأعلى للإعلام يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بالحالة الصحية للكاتب مكرم
-
عامان.. السيسي يصدق على مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
-
السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسي للكلية الفنية
-
"البحوث الفلكية" يكشف موعد شهر ذي الحجة وعيد الأضحى (بيان)
-
برلمانية: لا خوف على مصر وشعبها في ظل قيادتها الأمينة
-
قيادي بـ"مستقبل وطن": تطوير العشوائيات يثبت اهتمام السيسي بتوفير حياة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
83001
عدد المصابين
-
24975
عدد المتعافين
-
3935
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13164937
عدد المصابين
-
7664951
عدد المتعافين
-
573498
عدد الوفيات
إعلان