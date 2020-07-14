نقابة الأطباء تنعى طبيبًا شابًا توفي بـ"كورونا"
كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، الدكتور الشاب هاني نعيم سدراك إخصائي الجراحة بمستشفى سوهاج العام، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوڤيد-19".
وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته "نعيم"، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.
وقالت النقابة في بيان اليوم، إن "نعيم" هو الشهيد رقم 112 بين الأطباء المصريين الذين توفوا جراء إصابتهم بكورونا.
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