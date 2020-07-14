ننشر مواقيت صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد وقفة يوم عرفات لعام 1441هـ فلكيًا يوم الخميس 30/7/2020م، وعيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعة 31/7/2020م.

واستعرض المعهد في بيان اليوم، موعد مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، في مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

وقت الصلاة المدينة وقت الصلاة المدينة

5:41 الفيـــــــــــوم 5:38 القـــاهــــــرة

5:41 بني ســــــــويف 5:39 الجــــــــــيزة

5:44 الـمنيـــــــــــــــا 5:41 الإسـكندريـــة

5:44 أســـــــــــــــيوط 5:32 بورسعـــــــيد

5:43 ســـــــوهــــــاج 5:33 الســــــويس

5:39 قــنـــــــــــــــــــا 5:26 العـــــــــريش

5:42 أســـــــــــــــوان 5:32 الطـــــــــــور

5:50 أبـوسمـــــــــــبل 5:30 سانت كاترين

5:52 مرسى مطــروح 5:25 طــــابــــــــــا

5:33 الغـــــردقـــــــــة 5:30 شــرم الشـيخ

5:50 الخــــارجــــــــة 5:40 دمنهـــــــــور

5:33 الإسماعيليـــــــة 5:38 طـــنــــــــــطا

5:34 دميــــــــــــــــاط 5:36 المنصـــــورة

6:00 الســـــــــــــــلوم 5:36 الزقـــــــازيق

5:27 نــويبــــــــــــــع 5:38 بنـــــــــــــــها

5:30 حــــــــــــلايـــب 5:39 شبيــن الكـوم

5:33 شلا تيـــــــــن 5:38 كفــرالشيــــخ

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