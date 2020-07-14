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كورونا في 24 ساعة| لقاح "متوقع" خلال 6 أسابيع.. ومحافظة مصرية بدون إصابات

06:30 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
كورونا في 24 ساعة| لقاح "متوقع" خلال 6 أسابيع.. ومحافظة مصرية بدون إصابات

أرشيفية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، أمس الاثنين، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

مصر لقاح أمركي فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83001

    عدد المصابين

  • 24975

    عدد المتعافين

  • 3935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13164937

    عدد المصابين

  • 7664951

    عدد المتعافين

  • 573498

    عدد الوفيات

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