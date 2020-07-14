كورونا في 24 ساعة| لقاح "متوقع" خلال 6 أسابيع.. ومحافظة مصرية بدون إصابات
شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.
كان أهم تلك الأخبار هو إعلان ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، أمس الاثنين، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.
ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:
- الصحة تصدر بيانها بشأن إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين
- 779 ألف إصابة بكورونا عربيًا.. و3 دول إفريقية بلا إصابات اليوم
- - مسؤول أمريكي: نخطط لبدء إنتاج لقاح ضد كورونا خلال 6 أسابيع
- نائب رئيس هيئة الدواء المصرية: نحتاج من 10 إلى 15 سنة لمعرفة جودة وفعالية أي دواء
- نقيب الإعلاميين: أعددنا 470 تقريرًا عن 13 برنامج خلال فترة وباء كورونا
- - بعضها يقوي المناعة.. هيئة الدواء تُحذر من 3 مكملات غذائية
- "تاجروا مع الله".. مستشار الحكومة يعلن تبرعه ببلازما الدم بعد شفائه من كورونا (فيديو)
- مسؤول أمريكي: نخطط لبدء إنتاج لقاح ضد كورونا خلال 6 أسابيع
- - أحدهم في السعودية.. وفاة 4 أطباء بكورونا والنقابة تنعاهم
- في 3 محافظات.. توزيع 393 ألف كمامة على بطاقات التموين خلال 72 ساعة
- طلب إحاطة ضد "تجار الأزمات" مستغلِّي عقار ريمديسيفير في علاج "كورونا"
- إصابة وزيرة الخارجية البوليفية بفيروس كورونا
- مقترح برلماني بإقراض صغار المزارعين بدون فوائد لمواجهة تداعيات "كورونا"
- لأول مرة منذ تفشي الوباء.. نيويورك لم تسجل وفيات بكورونا خلال 24 ساعة
- حاكم كاليفورنيا يأمر المطاعم ودور السينما في الولاية بإغلاق أبوابها مجددًا
- علماء كولومبيا يدقون ناقوس الخطر بشأن ارتفاع عدد حالات كورونا
- فوتشي: الولايات التي تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا يجب أن تتراجع وتلتزم بالقواعد
- وفاة نائب ثالث بالبرلمان الإيراني جراء الإصابة بكورونا
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- الصحة العالمية: بعض الدول تتحرك في الاتجاه الخاطئ في مكافحة كورونا
- الصحة العالمية: التنبؤ بالقضاء على كورونا خلال الأشهر المقبلة "غير واقعي"
- السعودية تعلن تسجيل 2852 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- البرازيل: إجمالي إصابات كورونا 1.86 مليون والوفيات 72 ألف حالة
- الصحة السورية تحذر من التراخي وسط ارتفاع المعدلات العالمية
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كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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83001
عدد المصابين
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24975
عدد المتعافين
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3935
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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13164937
عدد المصابين
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7664951
عدد المتعافين
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573498
عدد الوفيات
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