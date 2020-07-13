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طلب إحاطة بشأن توفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بوزارة الكهرباء

04:42 م الإثنين 13 يوليه 2020
طلب إحاطة بشأن توفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بوزارة الكهرباء

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن ضرورة توفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بوزارة الكهرباء حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المادية والخدمية.

وأوضحت النائبة، في طلبها، أن هناك العديد من العمالة اليومية المؤقتة في شركات وزارة الكهرباء، يعانون من عدم إعطائهم حقوقهم، وسط تعنت من قبل الوزارة في تثبيتهم أو تحديث عقودهم بشكل يضمن الحصول على حقوقهم المادية والتامينية وغيره.

وتابعت: "هناك من العمالة اليومية في الوزارة مضت أكثر من 3 سنوات دون أي مظلة تأمينية أو إجازات أو رعاية صحية، رغم حقهم الكامل في ذلك حتى مع عدم التثبيت".

وأضافت: "أعلم أن هناك رغبة من قبل الوزارة وغيرها من المؤسسات الحكومية أو الخاصة، في عدم التزامها بعقود عمل تفرض عليها توفير مزايا مثل إجازات ورعاية صحية وغيرها وهي المزايا التي تمتع بها العمالة الدائمة، تكون في الغالب أكبر من المزايا التي يتمتع بها أصحاب العقود المؤقتة".

مجلس النواب عقود شاملة للعمالة وزارة الكهرباء العمالة المؤقتة مايسة عطوة

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