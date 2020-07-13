في 3 محافظات.. توزيع 393 ألف كمامة على بطاقات التموين خلال 72 ساعة

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزير الدكتور، تلقى تقريراً من الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة عن معدل توزيع الكمامات على مخازن الجملة في نطاق بعض المحافظات التابعة للشركة المصرية بإجمالي 393.800 ألف كمامة تم توريدها وتوزيعها خلال ثلاثة أيام.

وقال بين رسمي إنه تم توزيع الكمامات على بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي من جانب مخازن الجملة وجاء معدل التوزيع على كل من محافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف)، حيث تم توزرع 67600 كمامة على شرق القاهرة و77800 كمامة على جنوب القاهرة وتوزيع 99900 كمامة على مدينة 6 أكتوبر و108 آلاف و500 كمامة على باقي المناطق في الجيزة كما تم توزيع 40 ألف كمامة على محافظة بني سويف.

وأضافت الوزارة: تتوالى عملية الإمداد والتوريد من جانب المصنعين والموردين لصالح مخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) للتوزيع على كافة فروع الجملة تمهيداً لتسليمها للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين بسعر ٨.٥ جنيه للمستهلك النهائي.

وأكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات علي البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

وأوضح المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 للمستهلك النهائي، ويجرى الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.