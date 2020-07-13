نقيب الفلاحين: صناعة الدواجن من أنجح الصناعات الزراعية في مصر

كتب- أحمد مسعد:

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، بالجهود الكبيرة التي تبذلها بها وزارة الزراعة في مجال صناعة الدواجن، موضحًا أن صناعة الدواجن واحدة من أنجح الصناعات الزراعية في مصر.

وقال "أبوصدام"، في بيان اليوم الاثنين، إن الوزارة استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الدواجن ووجود فائض يصلح للتصدير حيث تنتج مصر نحو 1.3 مليار طائر سنويًا بالإضافة إلى 13 مليار بيضة تكفي الاستهلاك المحلي وتحقق فائض يصلح للتصدير ويعمل بهذا القطاع نحو 5.5 مليون عامل يعملون في صناعة الدواجن فيما تصل عدد مزارع الدواجن نحو 47 الف مزرعه بخلاف تربية الدواجن في بيوت الفلاحين.

وأشار إلى أن استهلاك مصر لا يتعدى أكثر من 700 ألف طن من الدواجن سنويًا، فيما يستفاد من سبلة الدواجن كسماد طبيعي للزراعة.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن أسعار الدواجن شهدت استقرارًا رغم كل الأزمات، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالمزارع سعر يتراوح بين 22-23 جنيها للكيلو ولا يتعدى سعرها للمستهلك 27 جنيه للكيلو.

وتابع: "هذا الإنجاز في قطاع الدواجن يرجع للجهود الكبيرة التي قامت به وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة للقضاء على الأمراض التي تصيب الدواجن وخاصة إنفلونزا الطيور وتوفير التمويل لمربي الدواجن لتطوير مزارعهم والعمل على توفير كافة مستلزمات زراعة الدواجن".