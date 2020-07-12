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نقيب المحامين لشباب المهنة: الأمل معقود عليكم لإعادة هيبة المحاماة.. وهذا عهدي وميثاقي لكم

04:46 م الأحد 12 يوليه 2020
نقيب المحامين لشباب المهنة: الأمل معقود عليكم لإعادة هيبة المحاماة.. وهذا عهدي وميثاقي لكم

نقيب المحامين رجائي عطية

مصراوي

عقدت نقابة المحامين، 3 جلسات لحلف اليمين القانونية لمحامي شمال وجنوب القاهرة، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات في اتحاد عمال مصر.

وأدى المحامون الجدد اليمين القانونية، أمام النقيب العام رجائي عطية، وأعضاء مجلس النقابة العامة حسين الجمال، وأبو بكر ضوة، ومحمود الداخلي، وأسامة سلمان، ومحمد عبد الوهاب، ونقيب شمال القاهرة هشام زين.

وقال نقيب المحامين، إنه أدى اليمين القانونية في 19 أغسطس 1959، أمام المستشار الجليل محمود عيد اللطيف رئيس محكمة الاستئناف العالي، منفردا كيفما كان حينها، قبل أن يصبح حلف اليمين في مجموعات خلال السنوات الأخيرة.

وشدد "عطية"، على أن المحامي لا يمثل أمام المحكمة إلا بالروب، فالعدالة جزء منها الشكل، مضيفا: "تبدأون العمل بالمحاماة في وقت عسير، وقد أرجأنا الحلف عدة مرات ليس تراخيا وإنما خضوعا لظروف الوباء وللحفاظ على حيواتكم".

وصرح "عطية"، بأن النقابة والمحاماة ليسا في أحسن أحوالهما، ومعقد الرجاء في أن نقاتل جميعا لنرد الهيبة إليهما، ونبني صورة المحامي في عيون المجتمع بالشكل الملائم، ولن يتأتى ذلك إلا بالتواصل بين الأجيال.

وأشار إلى أنه في الوقت الراهن هناك فراسخ وأميال تفصلنا عن المحاماة وهيبتها وتقاليدها وآدابها، متابعا: "الأمل معقود عليكم في أن نتقدم بكم إلى المحاماة ونعيد إليها كرامتها وزهدها وعفتها وآدابها".

رجائي عطية نقابة المحامين المحاماة محكمة الاستئناف العالي

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