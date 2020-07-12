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السيسي يوجه بفتح الباب لتطوير مساكن الزلزال بالقاهرة

12:38 م الأحد 12 يوليه 2020
السيسي يوجه بفتح الباب لتطوير مساكن الزلزال بالقاهرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بمحاولة بحث أوضاع مساكن مناطق الزلزال (1 – 2 – 3) بمحافظة القاهرة.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: في مساكن زلزال 1 و2 و3، هوا كام أوضة؟.. عايز أقولهم نفتح ليهم الباب يتقدموا لينا بمقدمات معقولة.. أقدر أقول للفريق محمد زكي محتاجين حتة أرض تاني من المعسكرات لو سمحت لينا يعني، هما 22 ألف وحدة، لو عايزين مساكن أفضل ممكن نعمل ليهم نظم تمويل واللي عايز منهم يقدم أو اللي عايز يعمل إحلال وتجديد نساعده.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مساكن الزلزال الحكومة مشروع الأسمرات افتتاح الأسمرات 3

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