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بث مباشر.. السيسي يفتتح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات

10:07 ص الأحد 12 يوليه 2020
بث مباشر.. السيسي يفتتح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عددا من المشروعات القومية، والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويقدم " مصراوي" خدمة البث المباشر عبر الرابط التالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروعات القومية إسكان الأسمرات السيسي

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الرئيس السيسي يشهد افتتاح عددا من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات

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