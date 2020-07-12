بث مباشر.. السيسي يفتتح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات
10:07 ص الأحد 12 يوليه 2020
كتب - محمود مصطفى:
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عددا من المشروعات القومية، والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
ويقدم " مصراوي" خدمة البث المباشر عبر الرابط التالي:
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