قائمة وفردي.. ننشر أسماء مرشحي "مستقبل وطن" في القاهرة وسوهاج وكفرالشيخ والفيوم

(مصراوي):

حصل (مصراوي) على قائمة بأسماء مرشحي حزب مستقبل وطن، في انتخابات مجلس الشيوخ، في القاهرة وسوهاج وكفرالشيخ والفيوم.

وتقد الحزب بمرشحين للدوائر الفردية، وآخرين في دوائر القائمة، الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والذي بدأ التقدم بأوراق الترشح الخاصة بها اليوم السبت.

ففي محافظة القاهرة، تقدم بأوراق الترشيح، عبدالحي عبيد رمز القلم، وأحمد فايق صبور رمز الكتاب، وجمال أبو الفتوح رمز الأباجورة، وياسر زكي رمز سنبلة القمح، ومحمد مجد المنزلاوي رمز السلم، وخالد عبدالرحيم رمز المسدس، ومحمد حلمي يوسف رمز الريموت كنترول، وأحمد سمير زكريا رمز النقود المعدنية، ورأفت زكي سوس رمز قناة السويس.

ويخوض الحزب بـ5 مقاعد فردية انتخابات الشيوخ في سوهاج، بكل من اللواء مجدي القاضي، وأحمد فوزى عبدالكريم، ومحمود أبوسديرة، نائب مجلس الشورى السابق، وعبدالحكيم حساني العش، ومصطفى قدري الشريف.

وعبر القائمة، تم ترشيح 3 مرشحين وهم مدحت المدني وخالد أبوالوفا، المحاسب أحمد جلال أبوالدهب.

أما في محافظة كفرالشيخ، تقدم عدد من أعضاء حزب مستقبل وطن، بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية، حيث تقدم اللواء حسن البحيري، وحصل على رمز القلم، كما حصل أشرف عبدالونيس، على رمز الكتاب، بينما حصل علي العجواني، على رمز سنبلة القمح.

وفي الفيوم، يعتزم مستقبل وطن التقدم للانتخابات من خلال 4 مرشحين، بالنظام الفردي، وهم المهندس عمرو نبيل أبوالسعود، ووليد هويدي، وحاتم المليجي، بحسب مصادر من الحزب تحدثت مع "مصراوي".

فيما دفع الحزب، بحسب المصادر ذاتها، بالانتخاب بنظام القوائم بالمحافظة، بـ3 مرشحين، هم عبدالقادر الجارحي، هاني سيف النصر، منى الخشاب.

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