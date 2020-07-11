محافظة الجيزة: إغلاق جزئي لشارع الأهرام أمام مستشفى جنة و"فاطمة رشدي" في هذه التوقيتات

كتب- أسامة علي:

قالت محافظة الجيزة، اليوم السبت، إنه سيتم غلق جزئي لشارع الأهرام أمام شارع فاطمة رشدي لمدة 4 أيام، بدءًا من اليوم السبت وحتي الثلاثاء المقبل من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى ٥ صباحًا دون تعطيل الحركة المرورية.

وأعلنت محافظة الجيزة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع ونقل مرافق الغاز الطبيعي والمتعارضة مع مسار المشروع بما يستلزم إجراء الغلق الجزئي لشارع الأهرام بمناطق الأعمال من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى الساعة ٥ صباحًا، بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأكدت محافظة الجيزة أن أعمال الغلق الجزئي لشارع الأهرام ستكون أمام مستشفى جنة بمنطقة المساحة بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى المنطقة الأثرية لمدة يومَين بدءاً من يوم الأحد الموافق 12/7/2020 حتى الإثنين 13/7/2020 من الساعة 12 صباحًا حتى 5 صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

وأضافت المحافظة أنه تم إجراء غلق جزئي أيضًا لشارع الأهرام أمام شارع فاطمة رشدي محيط منطقة المساحة بالاتجاهين لمدة ٤ أيام بدأت اليوم السبت الموافق 11/7/2020، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 14/7/2020 من الساعة 12 منتصف الليل حتى 5 صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيسَ حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشيء إلى أصله عقب انتهاء الأعمال لعدم التأثير على حركة المواطنين، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

يذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليًّا بأعمال التطوير والتوسعة للمحاور المرورية البديلة لشارع الأهرام، بالإضافة إلى الشوارع الرابطة بين شارعي الأهرام والملك فيصل وترسا، ومنها شوارع المحولات والمطبعة وخالد أمين وضياء وسهل حمزة وغيرها من الشوارع التي تسهم في تسهيل الحركة المرورية للمواطنين.