سرعة الرياح تتجاوز 11 مترا في الثانية.. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم



كتب- محمد نصار:



أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، على مختلف محافظات الجمهورية.



ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).



السبت



1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على شمال وشرق وغرب ووسط وجنوب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.



وتتراوح سرعة الرياح من 1.9 متر في الثانية إلى 9.8 متر في الثانية.



2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط – كفرالشيخ - المنصورة – كفر الزيات – البحيرة – شبين الكوم)، وجيدة على (الزقازيق - بلبيس – المحلة)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.



وتترواح سرعة الرياح من 0.2 متر في الثانية إلى 9.6 متر في الثانية.



3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على (أسوان - قنا – الأقصر - أسيوط ـ سوهاج - الفيوم - بني سويف - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.



وتتراوح سرعة الرياح من 1.9 متر في الثانية إلى 9.6 متر في الثانية.



4- الساحل الشمالي

تكون حالة الهواء متوسطة على الإسكندرية وجيدة على مرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.



وتتراوح سرعة الرياح من 2 متر في الثانية إلى 10 أمتار في الثانية.



5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (شمال سيناء – بورسعيد – الإسماعيلية)، وجيدة على (السويس - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.



وتتراوح سرعة الرياح من 0.8 متر في الثانية إلى 11.3 متر في الثانية.

