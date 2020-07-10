14 ألف مشروع.. مجلس الوزراء يوثق إنجازات السيسي في "حصاد 6 سنوات"

كتب- محمد غايات:

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، مجلدًا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان "حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020).

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدمًا في تحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.

وقال مدبولي: "يعرض المجلد أهم الإنجازات التي تحققت"، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعًا منذ تولي الرئيس السيسي وحتى يوم 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207 مليارات جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو (4164) مشروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ (2569.8) مليار جنيه مصري.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، والمشرفة على إعداد المجلد، إنه فيما يتعلق بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، لافتة إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية المنفذه في ذلك الإطار بلغ (39) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 4827 مليون جنيه مصري.

وتتمثل أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للعمل على تشجيع الاستثمار، وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين (563.88) مليون جنيه مصري، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة بالمناطق الاستثمارية الثلاث بالصف، وبنها، وميت غمر، (3024.73) مليون جنيه مصري، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر (658.54) مليون جنيه مصري.

وفي مجال الاهتمام بتطوير المشروعات المتعلقة بالتجارة والصناعة، أشار المجلد إلى أن إجمالي عدد المشروعات المنفذه بلغ (89) مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت (47182) مليون جنيه، وجاري العمل على تنفيذ (15) مشروعًا بتكلفة تقدر بنحو (5.9) مليون جنيه.

وأوضح المجلد أن أهم الإنجازات المتعلقة بذلك الإطار تتمثل في ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة (29.6) مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي (27.3) مليار جنيه بالإضافة إلى (2.3) مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي تكلفة بلغت (2.2) مليار جنيه، كما تم تنفيذ وتشغيل (501) وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي تكلفة بلغت (955) مليون جنيه.

وأكدت المنشاوي، أن المجلد لفت إلى أن الجهود التنموية خلال الفترة الماضية انعكست بشكل إيجابي على قطاع الزراعة، ما ساعد على تحقيق النهضة الزراعية، حيث جاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، مؤكدة أنه قد تم خلال هذه الفترة تنفيذ (224) مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت (17000.1) مليون جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح المجلد أن مصر نجحت خلال فترة الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ (115) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (15261) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (44) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (11787) مليون جنيه.

وتمثلت أهم الإنجازات في الزراعة في توقيع (84) اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت (14.8) مليار دولار، فضلاً عن تشغيل (37) مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة (372) مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل (202) مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي (5.1) مليون وحده سكنية، فضلأً عن تشغيل (992) محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو (900) مليون دولار عام 2018/2019.

وأكد مجلد حصاد ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس أن الدولة حرصت خلال تلك الفترة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف مساندة قطاعي السياحة والآثار، بشكل مباشر وغير مباشر، سواء من خلال القيام بحملات ترويجية، أو دعم البنك المركزي للفنادق والمنشآت السياحية، أو من خلال التوسع في الأسواق السياحية، أو من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير وترميم الآثار، حيث تم تنفيذ نحو (101) مشروع في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات بلغت (410) ملايين جنيه مصري، كما تم تنفيذ (72) مشروعاً في قطاع الآثار بإجمالي استثمارات بلغت (2981) مليون جنيه، وجار تنفيذ (22) مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (22021) مليون جنيه مصري.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أن المجلد تناول أيضاً جهود الدولة خلال السنوات الـ 6 الماضية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، حيث أوضح أنه نظرًا لإيمان الحكومة المصرية بأن الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بمجالات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي.

وعرض المجلد جانباً من أهم الإنجازات المرتبطة بذلك الإطار، وتشمل تنفيذ (960) مشروعاً في مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بلغت (81290) مليون جنيه مصري، وقد تمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو (200) مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، كما تم تنفيذ (40) مشروعاً مرتبطا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو (19) مشروعاً قوميا للمستشفيات النموذجية، ذلك إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو (25) مبادرة داخل جمهورية مصر العربية و (13) مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا.