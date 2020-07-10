تكثيف حملات الرقابة وتوفير الأختام.. الزراعة تستعد لعيد الأضحى المبارك
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كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداد النهائي لخريطة عمل الهيئة.
وقال عبدالحكيم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الهيئة وفرت جميع مستلزمات العمل في المجازر من مادة ملونة للأختام والمطهرات اللازمة للعمل، مشيرًا إلى عمل الصيانة اللازمة لمرافق المجازر وكذلك أختام اللحوم.
وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمجازر والخاصة بمرض الكورونا، بجانب إتاحة خدمة الخط الساخن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لتلقي كافة الشكاوى (19561).
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