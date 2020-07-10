ضبط صاحب عقار حاول التنقيب عن الآثار بحي بولاق

كتب- محمد نصار:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي بولاق أبو العلا حملة مكبرة بقيادة رئيس الحي ومساعديه ومسؤولي المربعات ومديري المحلات والإشغالات والإزالات ومسؤلي الغلق، الجمعة، لإعادة الانضباط للحي ورفع الإشغالات بشوارع السبتية وشنن وبولاق الجديد و ٢٦ يوليو ومحمد نافع من شارع المنصوري .



وتمكنت الحملة أثناء المرور من اكتشاف محاولة أحد أصحاب العقارات بشارع بولاق الجديد التنقيب عن الأثار بداخل العقار، وعلي الفور تم إيقاف الأعمال وإبلاغ قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وإلقاء القبض على صاحب العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.