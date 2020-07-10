اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق (الروضة والمنيل بالكامل وضعفها عن منطقة قصر العيني).

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 10 /7 /2020 وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق 11/7/2020، وذلك للقيام بأعمال تحويلات خطوط مترو الأنفاق وربط خطوط المياه أقطار 800 مم، و400 مم المغذيين لمنطقة الروضة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​