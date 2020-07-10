الكنيسة الإنجيلية: مجلدات الترجمة الصادرة من خارج مصر للإنجيل "مزعومة"

مصراوي

أكد سنودس النيل الإنجيلي، المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخي بمصر، برئاسة القس نادي لبيب، أنه لا علاقة على الإطلاق بالترجمة المزعومة التي صدرت من خارج مصر في مجلدين، تحت اسم "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"، و"البيان الصريح لحواري المسيح"، ولم تشارك الكنيسة الإنجيلية المشيخية أو أي من مؤسساتها أو مجالسها في هذه الترجمة، كذلك لم يكلف السنودس أي من أعضائه بالاشتراك فيها.

من جانبه، بيان قال الدكتور القس، إكرام لمعي، إنه بشأن الترجمة المزعومة لكتب العهد الجديد بالكتاب المقدس والصادرة عن دار نشر خارج مصر في جزئين : الأول بعنوان: المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، والثاني بعنوان: البيان الصريح لحواري المسيح، أعلن بأنني لم أقم على الإطلاق بعمل ترجمة لأي جزء في الكتابين، حيث أنني لست متخصصًا في هذا الشأن، وبالتالي أؤكد على عدم مشاركتي في هذه الترجمة.

وأضاف: أؤكد أنه قد تم وضع اسمي على غلاف الجزء الثاني من هذه الترجمة من قبل دار النشر التي طبعتها، وسواء وضع اسمي أو اسم غيري فمن الواضح أنه بهدف الترويج لهذه الترجمة.