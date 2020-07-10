مقترح برلماني لوضع استراتيجية قومية لمكافحة ظاهرة التحرش

كتب- مصراوي:

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزراء التعليم والرياضة والأوقاف، لوضع استراتيجية قومية لمكافحة ظاهرة التحرش في مصر بمشاركة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت النائبة، في مقترحها اليوم الخميس، إن الجريمة التي هزت كيان المجتمع المصري منذ أيام، ومازال وقعها وتفاصيلها وأسرارها تتداول وتتكشف حتى اليوم، وهي جريمة الشاب أو الطالب الذي اغتصب وتحرش بـ50 فتاة، بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا وتدق ناقوس الخطر للتحرك.

وأكملت "متى"، أن التحرش اعتداء مناف لقيم الأديان ومبادئ الإنسانية ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، تخالف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية، وهي جريمة أخلاقية في المقام الأول، القضاء عليها لن يكون من خلال تشديد العقوبات، ولكن بوضع استراتيجية شاملة للقضاء عليها، تبدأ من الأسرة التي يقع على عاتقها دور كبير في الالتزام لمسؤولياتهم تجاه الأبناء، والحرص على مشاركة أزماتهم بصراحة متبادلة".

وشددت على ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة التعليمية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية نحو هذه الظاهرة، وتكثيف حملات التوعية والاعلام لإعلاء القيم الإيجابية والقيم المصرية الأصيلة.