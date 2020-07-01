لم نستعجل على فتح السياحة.. ننشر أبرز تصريحات وزير الآثار خلال افتتاح المتحف المصري

كتب- مصراوي:

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الأربعاء، المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور، وذلك بعد غلقه منذ مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم.

وأجرى وزير السياحة والآثار جولة داخل المتحف تفقد خلالها تطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الوزارة لإعادة الفتح التدريجي لمجموعة من المتاحف والمواقع الأثرية ضمن استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقال العناني، إن إعادة فتح المتحف المصري بالتحرير يأتي ضمن المتاحف والمواقع الأثرية التي يتم افتتاحها تدريجيًا بالمحافظات المختلفة منها القاهرة والإسكندرية ومطروح والغردقة والأقصر وأسوان، كما تم إعادة فتح منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي بالقاهرة، ومتحف النوبة، معابد أبوسمبل وفيله بأسوان، ومعبد الأقصر ومعبد الكرنك والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر.

وأكد العناني، أن إعادة الفتح التدريجي للمتاحف والمواقع الأثرية يبعث رسالة للعالم باستعداد مصر لاستقبال السياحة الخارجية، كما أنه يعد تدريبا للعاملين على الالتزام بالإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية، بالإضافة إلى أنه يعتبر فرصة جيدة للمصريين لزيارة الأماكن الأثرية المختلفة، لأن التعرف على حضارة مصر العريقة حق أصيل للمواطن المصري، معربا عن تقديره لاهتمام الإعلام وخاصة المصري بحضور وتغطية الأحداث الأثرية بشكل ملحوظ عام بعد عام، لافتا إلى أن قصر البارون شهد أمس في أول أيام افتتاحه للجمهور إقبالا ملحوظا من المصريين الذين كانوا في انتظار افتتاحه لأول مرة وزيارته.

وفيما يتعلق باستئناف السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من اليوم، أشار الوزير إلى أن مصر استقبلت صباح اليوم أول طائرتين قادمتين من العاصمة الأوكرانية كييف إحداهما لمدينة الغردقة والأخرى لمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن ذلك يعكس ثقة العالم في الإجراءات وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الوافدة إليها.

وتحدث العناني عن عدم استعجال الحكومة المصرية لعودة السياحة بشكل كامل، لافتا إلى أنها بدأت تدريجيا بعودة السياحة الداخلية بنسبة إشغال 25% من الطاقة الاستيعابية للفنادق خلال شهر مايو الماضي، ثم زيادة هذه النسبة لتكون 50% خلال شهر يونيو الماضي.

كما سيتم بدءا من اليوم استئناف السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر في ثلاث محافظات سياحية ساحلية هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى.

جدير بالذكر أنه قد تم أواخر يونيو الماضي إعادة فتح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومتحف مطروح وكهف روميل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات وقلعة قايتباي وعامود السواري وكوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية.