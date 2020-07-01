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وزير الإسكان يتابع استعدادات الشركة القابضة للمياه وأجهزة المدن لمواجهة الأمطار والسيول الشتاء المقبل

02:50 م الأربعاء 01 يوليه 2020
وزير الإسكان يتابع استعدادات الشركة القابضة للمياه وأجهزة المدن لمواجهة الأمطار والسيول الشتاء المقبل

الدكتو عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب-محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، لمتابعة استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وأجهزة المدن الجديدة، لمواجهة الأمطار والسيول بموسم الشتاء القادم.

وكلف وزير الإسكان، الشركة القابضة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإعداد تقرير مفصل للعرض عليه، بما تم تنفيذه من استعدادات بالمحافظات والمدن الجديدة، لمواجهة الأمطار والسيول بموسم الشتاء القادم، والخطط التى يتم وضعها للتعامل مع سقوط الأمطار الغزير، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحى، وتطهير بالوعات صرف المطر، وزيادة أعداد المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، من سيارات النافورى والكسح، وسيارات شفط المياه، وغيرها من المعدات، مشددا على المتابعة الدورية لتنفيذ الاستعدادات على مدار الـ٣ أشهر القادمة.

وأكد الجزار، ضرورة الإسراع بتنفيذ الحلول الدائمة والمؤقتة للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء المقبل، ومنع تراكم المياه بالطرق والمحاور الرئيسية، ولا سيما بالمدن الجديدة، ودراسة إمكانية الشحن الجوفى لمياه الأمطار، حيث تم إصدار تعليمات، بتكليف جميع أجهزة المدن الجديدة، بعمل جسات بالمناطق المنخفضة، لمعرفة إمكانية تنفيذ الشحن الجوفى لمياه الأمطار.

عاصم الجزار الشركة القابضة للمياه الأمطار والسيول

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